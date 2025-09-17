IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роднините на Лиам Хемсуърт много се радват на годежа му

Харесват Габриела Брукс

17.09.2025 | 18:25 ч. Обновена: 17.09.2025 | 19:57 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Семейството на Лиам Хемсуърт е много щастливо, че той се е сгодил за Габриела Брукс. 29-годишната моделка издаде новината за годежа чрез пост в Instagram миналата седмица. Явно роднините на актьора са го карали той да предложи брак на Габриела от години насам. 35-годишният Лиам и манекенката започнаха връзката си в края на 2019 г.

"Неговото семейство я заобича веднага. Тя е много сладка и искрена. Тяхната връзка е спокойна и невероятно специална. Неговото семейство му казва от известно време, че трябва да предложи брак. Лиам приключваше с брака с Майли, когато той срещна Габриела. И двамата са израснали в Австралия и бяха представени един на друг от приятели. Той наистина я хареса веднага, но той също се колебаеше дали да е във връзка толкова скоро след раздялата“, коментира източник на "People".

звезди Габриела Брукс Лиам Хемсуърт двойка годеж семейство
