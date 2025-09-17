Йорданова: Целта на този вот не е да играем на по-по-най

“Целта на този вот не е да играем на по-по-най, а да чуем отговорите на въпросите, които сега са към вас”, обърна се към управляващите съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.

“Разбирам, че мълчанието ви дава политически комфорт, но прощавайте, това означава политическа слабост, отбеляза тя.

Притесняваме, че не чух отговор на следните въпроси какви законодателни мерки ще предприемат управляващите, за да реформират ВСС, така че да отговаря на европейските стандарти и да гарантират независим съд”, каза Йорданова.

“Къде е становището на министъра на правосъдието по този въпрос, къде е законодателното предложение – мълчание”, коментира тя и попита какви мерки ще предприеме правителството и управляващото мнозинство, така че да гарантира ефективна и отчетна прокуратура.

“Кога министърът на правосъдието ще упражни своите правомощия да свика пленума на ВСС, за да обсъдят тази абсурдна ситуация, в която съдийската колегия на ВСС да тълкува по един начин закон за съдебната власт, а прокурорската по друг, във връзка с ограничаване на срока на временно изпълняване на функциите било то на главен прокурор, било то на председател на Върховния административен съд”, попита Йорданова.

Колегата ѝ Венко Сабрутев коментира, че това не е просто вот на недоверие срещу завладяната държава, а е и вот срещу това, че бедността се връща в България. По думите му бедността се задълбочава благодарение на управлението на Борисов, Пеевски, срамната партия БСП и ИТН. Сабрутев посочи, че управляващите са замразили доходите, минималната работна заплата, и това е пряк удар срещу всеки четвърти български гражданин, който работи, замразили са подкрепата за младите семейства, не са пожалили дори хората с увреждания.

"Оставка на кабинета "Желязков", завърши изказването си Сабрутев.

Дебатите по вота на недоверие продължават вече четвърти час, а народните представители решиха да удължат заседанието си до приключване на разискванията.