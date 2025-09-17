IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар пламна в Кресненското дефиле ВИДЕО

Вятърът в района е много силен и затруднява гасителните действия

17.09.2025 | 18:08 ч. Обновена: 17.09.2025 | 18:22 ч. 0
Пожар пламна в Кресненското дефиле ВИДЕО

Голям пожар избухна в района на Кресненските ханчета на главен път Е-79, съобщиха от полицията. Огънят е тръгнал около 12:50 часа днес. На място са 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград регулират движението на автомобили в района, пишат от "24 часа".

Служители от 6 горски стопанства участват в гасенето на пожара, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Огънят е пламнал в труднодостъпна гориста местност, теренът е скалист и без подстъпи към път. Служители от горските стопанства в Благоевград, Рилския манастир, Симитли, Струмяни, Кресна и Петрич правят опити да изгасят пожара, който към момента е низови настъпва в посока резерват "Тисата". Вятърът в района е много силен и затруднява гасителните действия.

Тагове:

пожар Кресненско дефиле
