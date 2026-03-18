BGONAIR Live Новини Днес | 16

Акция срещу купуване на гласове се провежда във Варненско

Задържани са трима души

18.03.2026 | 07:47 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове се провежда на територията на Варненска област. 

В Горен чифлик главен инспектор Пламен Годеманов, началник на Четвърто районно управление, съобщи, че в акцията вземат участие и сили на жандармерията. 

В района са изградени контролно-пропускателни пунктове, до момента са задържани трима души.

Освен за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, операцията е и за превенция на битовата престъпност, допълни Годеманов. Той уточни, че се провеждат както явни, така и негласни мероприятия, а основната цел е да се осигури спокойствие за хората. 

Свързани статии

Акцията е започнала в 6:30 ч. тази сутрин. На територията на община Долни чифлик са набелязани шест адреса, предаде БТА. 

 

