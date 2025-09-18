“Директно”: Смърт на полицай, вот на недоверие, няколко протеста

Денят днес започна с тъжна новина - полицай, охранявал сградата на Народното събрание, почина внезапно.

Кратка новина за човешката съдба, преврънала се в повод за нова порция политически дебати.

И докато смъртта на служител на реда е тема на формални съболезнования, пред парламента политиците отново показаха онова, което и друг път сме виждали.

Словесна престрелка между Делян Пеевски и Асен Василев превърна трагичния ден в зрелище - обвинения в кражби, наркотици, пачки и “държава с главно Д".

Вместо уважение към паметта на починалия и отговорност пред обществото, народните представители използваха момента за лични нападки и политически обяснения.

И накрая видяхме пети неуспешен вот на недоверие и няколко протеста.

133-ма депутати отхвърлиха порерния вот на недоверие на опозицията, но означава ли това реална стабилност на кабинета? Как изглежда опозицията в българския парламент и възможен ли е конструктивен политически дебат, или ще продължаваме да виждаме предимно скандали и лични нападки?

Дебат в студиото на “Директно” с дипломата и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов и социолога и основател на агенция “Естат” Иво Желев

Гледайте видео с целия разговор.