IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

“Директно”: Смърт на полицай, вот на недоверие, няколко протеста

Дебат в “Директно” с проф. Здравко Попов и Иво Желев

18.09.2025 | 21:26 ч. Обновена: 18.09.2025 | 21:52 ч. 6

Денят днес започна с тъжна новина - полицай, охранявал сградата на Народното събрание, почина внезапно.

Кратка новина за човешката съдба, преврънала се в повод за нова порция политически дебати. 

И докато смъртта на служител на реда е тема на формални съболезнования, пред парламента политиците отново показаха онова, което и друг път сме виждали.

Словесна престрелка между Делян Пеевски и Асен Василев превърна трагичния ден в зрелище - обвинения в кражби, наркотици, пачки и “държава с главно Д".

Вместо уважение към паметта на починалия и отговорност пред обществото, народните представители използваха момента за лични нападки и политически обяснения.

И накрая видяхме пети неуспешен вот на недоверие и няколко протеста.

133-ма депутати отхвърлиха порерния вот на недоверие на опозицията, но означава ли това реална стабилност на кабинета? Как изглежда опозицията в българския парламент и възможен ли е конструктивен политически дебат, или ще продължаваме да виждаме предимно скандали и лични нападки? 

Дебат в студиото на “Директно” с  дипломата и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов и социолога и основател на агенция “Естат” Иво Желев

Гледайте видео с целия разговор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вот на недоверие Продължаваме промяната протест НС смърт на полицай Директно Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem