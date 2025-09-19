Обмудсманът съветва: Плащайте с карти след 1 януари

Първа изнесена приемна за гражданите в Дупница направи днес омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията. По време на днешния ден хората бяха консултирани на място по всички проблеми, за които им е необходим съвет или съдействие. В кампанията участва и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова, като заедно с омбудсмана дадоха и начало на съвместната кампанията "Пенсиите в евро".

Инициативата е насочена към възрастните хора във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., обясни Велислава Делчева. Основната цел е възрастните да бъдат информирани и консултирани по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници. От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става известно, че процесът по превалутирането поражда тревога в немалко граждани, посочи Делчева.

Обмудсманът посъветва хората при възможност след 1 януари да плащат с карти, защото така ще избегнат момента на плащане в български лева и получаване на ресто в евро, което може да доведе до грешки.

"Нека хората да не бързат да обменят сега левовете в евро, защото банките все още взимат такси за тази услуги. След 1 януари всеки спокойно може и в БНБ, и в останалите банки без такса да обмени парите си", каза още Делчева.

По време на срещата беше обърнато внимание и на възможността за осъществяване на телефонни измами, предлагащи обмяна на левове. "Няма институция, която да ви звъни по телефона или да ви подканва да обменяте левове в евро", каза омбудсманът. Тя изтъкна, че хората трябва да са внимателни и при предложения за преподписване на договори. "Всички договори автоматично се превалутират в евро спрямо официалния курс", посочи още Делчева.

Няма да има никой от 1 януари, който да е с намалена, променена или спряна пенсия. Това се отнася и за обезщетение за майчинство, бременност и раждане, както и за отглеждане на дете, за инвалидна пенсия или временна нетрудоспособност. Всичко ще се превалутира в полза на гражданите, каза по време на срещата Весела Караиванова. Превалутирането на пенсиите ще стане по официалния курс, така че няма някаква опасност някой да загуби дори и минимален доход, посочи още тя.

Освен с администрацията на омбудсмана, НОИ е започнал такава кампания и в домовете за възрастни хора, каза директорът на института. Тя увери, че нито едно плащане няма да бъде загубено, променено или отказано.

На въпрос относно поскъпването на цените на стоките, омбудсманът посочи, че държавата е предприела необходимите мерки относно покачването на цените и контролните органи трябва да си свършат работата. Призовавам гражданите, ако имат притеснения за нарушени права - обаждайте се на омбудсманството, каза още Велева.

По време на срещата бяха раздавани и брошури, предоставени от финансовото министерство, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове./БТА