БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги

Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно.

"Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата", се посочва в позицията.

"Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи", допълват от канцеларията на Софийската света митрополия. От там призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.