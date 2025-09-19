IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги

Във Facebook се разпространява видеоклип чрез изкуствен интелект

19.09.2025 | 18:45 ч. Обновена: 19.09.2025 | 19:59 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно.

"Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата", се посочва в позицията.

"Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи", допълват от канцеларията на Софийската света митрополия. От там призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

патриарх изкуствен интелект
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem