Жители на с. Труд на безсрочен протест, настояват за автобуси до Пловдив

Основното им искане е възстановяване на автобусна линия №1

21.09.2025 | 09:20 ч. Обновена: 21.09.2025 | 09:37 ч.
На безсрочни протести излизат жителите на село Труд, а основното им искане е за възстановяване на автобусна линия № 1 като транспортна връзка с Пловдив. 

Протестът днес е организиран за 15 часа, като протестиращите са се заканили да блокират за един час "Карловско шосе" при кръговото за село Строево. 

Над 5 хиляди са жителите на селото, а голяма част от тях работят в Пловдив Учениците също пътуват до града. Транспортният им проблем остава нерешен от години, съобщават организаторите от “Бъдеще за село Труд“. Те са инициатори на серия подписки и протести, сезирали са общините, информирали са областния управител, министъра на транспорта и депутати, но без резултат.

Междуградските автобусни линии, които преминават през селото, често са препълнени и не спират в селото, разписанието на влаковете не отговаря на графика на учениците и не е алтернатива, а маршрутна линия № 5 е символ на хаоса – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и елементарни условия за пътуване, казват организаторите на протеста.

Още преди осем месеца министърът на транспорта Гроздан Караджов е обещал среща с хората от Труд, но такава не се е състояла. / БГНЕС

 

село Труд жители безсрочен протест транспортна криза Пловдив
