Депутатите преодоляха ветото на Радев за особения управител на "Лукойл"

Със 128 гласа „за" 59 - „против" и без „въздържал се" Народното събрание отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия. Измененията бяха приети от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание.

С него се въвежда "особеният управител" на "Лукойл". Това беше законопроектът, гласуван в енергийната комисия за рекордните 27 секунди на 7 ноември, припомня БГНЕС.

На 12 ноември президентът Румен Радев му наложи вето, а само броени часове по-късно енергийната комисия в Парламента се събра на извънредно заседание и преодоля ветото.

Според държавния глава промените "подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите".

Преди гласуването парламентарната група на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане имената на народните представители и ставане от място. Мнозинството отхвърли процедурното предложение.

По думите на Цончо Ганев от "Възраждане" България е направила нещо немислимо в последните 36 години, като е "откраднала частна рафинерия". На няколко пъти сме предлагали рафинерията да бъде купена от държавата, но досега управляващите винаги са отказвали. Плащали сме по 19 милиарда разходи за нея, но уж пари в бюджета за покупката й не се намираха, каза Ганев.

Той обвини управляващите, че се опитват да "разпарчетосат и присвоят" рафинерията. Ако рафинерията спре да работи, ще имам горива за броени дни, защото министърът на енергетиката лъже, че имаме за няколко месеца, и слага в сметките си суровия петрол, който няма как да се преработи без рафинерия, допълни Ганев. Всички анализатори са категорични, че България ще бъде осъдена за милиарди от международни арбитражни съдилища, каза още депутатът.

Притеснявате ли се от криза, свързана с недостиг на горива след 21 ноември? Да, много. Опасността от недостиг на горива е съвсем реална

Следя ситуацията, но все пак имаме и резерви, не смятам, че нещата ще ескалират

Не ме притеснява изобщо, ако се наложи ЕС и САЩ ще ни помогнат

Не само не ме притеснява, но виждам и плюс – по-малко коли, по-чист въздух през зимата

Общо 1356 гласа