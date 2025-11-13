Желязков за бюджета: Той е коалиционен и следва политики

В началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Росен Желязков заяви, че тази седмица е бил проведен социален диалог, независимо, че не се състоя НСТС. “Говорихме и с работодателите, и със синдикатите, чухме критики и предложения. Ще дебатираме по параметрите на бюджетите и в НС”, каза още премиерът.

"Този бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството. На въпроса “Добър ли е бюджетът", отговорът ми е “Не". На въпрос дали е лош, всяка една група в обществото ще каже “Да", каза още премиерът Желязков.

“От едната страна ни упрекват, че няма реформи, а от друга – че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са адресирани в този бюджет”, каза още Желязков.

Министър-председателят добави, че днес бюджетът за следващата година е трябвало да бъде обсъден и на тристранка, но тя бе отменена заради бойкота на бизнеса.