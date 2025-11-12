САЩ и Венецуела на ръба на война, Бразилия повишава бойна готовност

Напрежението в Южна Америка продължава да нараства, тъй като Съединените щати поддържат присъствието си край бреговете на Венецуела. Поради това бразилските военновъздушни сили Força Aérea Brasileira (FAB) преместват военно-въздушната си позиция по-близо до Венецуела. Сухопътната граница между Венецуела и Бразилия е дълга и се намира в изключително труден за наблюдение терен, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Тъй като режимът на Николас Мадуро е постоянен проблем за съседите си, включително Бразилия, отдавна съществува напрежение между двете южноамерикански сили. Документиран е и случай, при който бразилските военновъздушни сили (FAB) свалиха самолет, за който се твърди, че е трафикант, летящ от Венецуела за Бразилия. С други думи, бразилските военновъздушни сили направиха точно това, което ВМС на САЩ правят край бреговете на Венецуела: унищожаваха корабите на заподозрени наркотрафиканти.

Как Бразилия може да се окаже въвлечена във война между САЩ и Венецуела

Пренасочването на транспортни и патрулни самолети от бразилската флотилия FAB към северната ѝ граница с непокорната Венецуела предполага , че една от целите е по-добро наблюдение на граничното въздушно пространство, тъй като отношенията между флотилията на Съединените щати и режима на Венецуела продължават да се влошават.

Всъщност северният регион на Бразилия е засегнат от напрежение между съседите си – по-специално от периодично повтарящия се териториален спор между региона Есекибо в Гвиана и Венецуела. Правителството на Мадуро твърди, че богатият на петрол район Есекибо по право принадлежи на Венецуела, въпреки че принадлежи на Гвиана от 1899 г.

Преместването на средства, като патрулни самолети и изтребители, по-на север дава възможност на Бразилия да реагира по-бързо на всяка криза, която може да възникне по северната им граница. Съществува вероятност венецуелските военни да се опитат да използват тази джунгла, за да преместят сили, критични доставки и оборудване, за да се борят с американските инвазивни сили или да избягат от тях.

Съществува и друга възможност за нарушения на въздушното пространство или разпространение на нестабилността, причинена от военните действия на САЩ, насочени срещу Венецуела.

Бразилия разполага бронирани части и по границата с Венецуела

В граничните райони на Амазонка незаконният добив , дърводобивът и други трансгранични екологични престъпления са основен проблем за бразилското правителство. Чрез по-голямо военно присъствие по границата, особено в такъв опасен момент, бразилците могат по-добре да защитят своя суверенитет и да спрат подобни нежелани действия от страна на нелоялни елементи от съседна Венецуела.

Рорайма, бразилски щат, граничещ с Венецуела, е мястото на мащабно разширяване на бразилските механизирани пехотни части. Бразилската армия разполага почти тройно повече бронирани машини и артилерия от обичайния брой, за да подсилва предните бази по границата с Венецуела.

Данните от полетите показват, че бразилски транспортни и патрулни самолети са се придвижили в Северна Бразилия през последната седмица. По-конкретно, KC-390 , C-99A и други са били проследени да се движат на север.

Въпреки че Бразилия подчерта, че не търси конфронтация със северния си съсед – и наистина има много идеологически припокривания между сегашното правителство в Бразилия и това на Венецуела – пренасочването на силите им сигнализира на Каракас, че Бразилия няма да толерира да бъде въвлечена в борбата им.