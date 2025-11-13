Единствено Борисов се е подписал под искането за оставка на Антон Славчев

Само Бойко Борисов се е подписал под искането за оставката на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев. Затова от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че ще даде папката на зам.-шефката на парламентарната група, за да може "всички депутати" да се подпишат с лидера си.

Депутатът се оплака, че синята им папка с подписи отново се озовала на рояла в парламента, но без така чаканите подписи от ГЕРБ, пишат от "24 часа".

ПП-ДБ от месеци искат оставката на Славчев "С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията", обяви на 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев в компанията на коалиционните си партньори от ДСБ и "Да, България". Те оставиха папката върху рояла в мраморната зала на НС в очакване на подкрепа от другите групи. И по-конкретно - от ГЕРБ, след като лидерът им Бойко Борисов каза, че е за оставката на цялата комисия.

На 30 октомври, отново от трибуната Мирчев обяви, че разчита на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката. "Нося папката, идвам да подпишем", обяви той и отиде до мястото на Борисов. А лидерът на ГЕРБ подписа веднага. След това Мирчев си прибра папката, но в един момент я е връчил на ГЕРБ в очакване на още подписи. Такива явно не са получени ,а папката отново се е озовала на рояла.