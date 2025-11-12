Радев няма да пътува до Турция за да гледа националите ни с Ердоган

Българският президент Румен Радев няма да бъде на посещение в Турция, за да гледа заедно със своя турски домакин Реджеп Тайип Ердоган срещата между двата национални отбора по футбол, съобщават от БГНЕС.

От там заявиха, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка.

По-рано турският сайт bursasaati.com. разпространи информацията за визитата на Радев. Според съобщението двамата президенти щели да се срещнат преди двубоя.

Срещата от група Е в Бурса е насрочена за 15 ноември от 19:00 часа наше време.

Южните ни съседи се нуждаят от точка, за да си гарантират поне плейоф. В момента те са на три пункта от лидера Испания. Нашите пък са на дъното без точка. Първият двубой между двата състава завърши с разгромното 6:1 в полза на турците.