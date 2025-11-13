IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
73-годишен шофьор предизвика инцидент на жп прелез, избяга след удар с влак

При катастрофата има само леки материални щети, книжката на водача е отнета

13.11.2025 | 14:05 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Шофьор на лек автомобил предизвика инцидент на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се ударил в пътнически влак и напуснал местопроизшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Около 11:30 часа в сряда в дежурната оперативна част на полицията в Шумен е приет сигнал от спешен телефон 112 за пътно произшествие между пътнически влак и лек автомобил „Форд“ на железопътния прелез в село Добри Войниково, като е уточнено, че водачът на леката кола е напуснал мястото на инцидента. 

Към жп прелеза са насочени екипи на сектора „Пътна полиция“ и на участъка на полицията в Хитрино, които са установили, че при произшествието няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция са минимални. Около 30 минути по-късно влакът продължил движение.

В хода на проведените незабавни оперативни действия е установен водачът на лекия автомобил- 73-годишен мъж от село Висока поляна. Установено е още, че той е преминал през регулирания железопътен прелез на червен сигнал, след което е напуснал мястото на произшествието. Управляваният от него автомобил „Форд Фокус“ също бил с минимални материални щети след инцидента. 

На водача е съставен акт за установено административно нарушение. Служители на сектора "Пътна полиция" са отнели и шофьорската му книжка. 

жп прелез влак катастрофа ОДМВР-Шумен инцидент с влак
