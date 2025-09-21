Крум Зарков: Борисов разбира, че е настъпва мотиката

Крум Зарков, бившият правен секретар на президента Румен Радев, е на мнение, че лидерът на ГЕЕБ Бойко Борисов не е загубил усета си и разбира, че настъпва мотиката за пореден път. Борисов разбира също, че поведението на Пеевски е далеч неприемливо и рано или късно ще ги завлече.

По думите на Зарков той се опитва засега само вербално да направи някаква дистанция между себе си и него. “Така, както се опитва да създава дистанция между себе си и самото правителство, което той като мандатоносител е излъчил. Символичен е актът, че самия Бойко Борисов не гласува на вота на недоверие. А мотиката може да удари по главата по-бързо, отколкото си мислим. Очаквах, че нещата ще се успокоят около приемането на бюджета, влизането в еврозоната и до президентските избори. Но начинът, по който Пеевски действа - е на път наистина да го самовзриви, а по този начин да взриви и самото правителство“, добави пред bTV Зарков.

Бившият правосъден министър сподели, че управляващото мнозинство реално е “четворна коалиция“ с опорна точка Делян Пеевски. Според Зарков лидерът на ДПС - НН не само осигурява оцеляването на кабинета, но “планира действията му“ и демонстративно показва влияние.

“Правителството разполага с над 130 гласа. Гарантът е Пеевски и това вече не се прикрива. Той държи да се знае, а има 29 депутати“, каза Зарков. Според него показните изяви и репликите “държава с главно “Д“ целят “да внушат, че държавата е той“.

Като член на БСП Зарков определи участието на партията във властта като “мъртва хватка“. По думите му БСП има нужда от правителството, колкото правителството им нужда от БСП.

“Гласуването на всяка прищявка на Пеевски обезличава партията”, на мнение е Зарков и прогнозира мрачно бъдеще за левицата, ако не бъде намерен изход. Зарков все пак добави, че партията има потенциал за силен кандидат на президентските избори, но е в противоречие като част от статуквото.

“Как ще излезеш срещу него, когато си част от него?“, попита риторично Зарков.