САЩ победи Словения, ще играе срещу България на 1/4-финалите на Световното

Четвъртфиналът ще бъде в четвъртък (25 септември) от 15,00 часа българско време

22.09.2025 | 19:00 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:43 ч.
БГНЕС

Волейболистите от националния отбор на САЩ ще играят срещу България на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. 

Воденият от Карч Кирали елиминира Словения с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) в среща от 1/8-финалите, играна този следобед.

Над всички за САЩ бе Габи Гарсия с 26 точки (7 аса и 4 блока), а Итън Чамплин (1 блок и 3 аса) и Джордън Еуърт добавиха още 15 и 14 пункта за успеха.

За Словения Тончек Щерн реализира 18 точки.

На 1/4-финалите САЩ ще излезе срещу България, която по-рано днес постигна победа над Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13). 

САЩ световно първенство по волейбол национален отбор по волейбол
