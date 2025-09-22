Два протеста затвориха движението на столичния булевард "Цариградско шосе"

Навръх сериозното движение в последния почивен ден покрай Деня на Независимостта, движението на столичния булевард "Цариградско шосе" и кръстовището при улица "Димитър Пешев" е затворено от два протеста.

Граждани от "Дружба" протестират заради предстоящото спиране на топлоподаването в района, а жители на квартал "Горубляне" протестират с искане на оставката на заместник -кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов.

Протестиращите заявиха, че движението ще остане затворено до 20:00 часа.

Ще бъдат пропускани единствено автобусите на градския транспорт, линейки и пожарни автомобили.

"Протестираме, защото от Столичната община се опитват да правят ремонти на прага на отоплителния сезон, каза Николай Георгиев от Обществения съвет на „Дружба 2“. "Настояваме да няма прекъсване от три месеца на парно и вода, аварийни ремонти да се извършват в рамките на няколко дни и да се знае къде, кога и за колко дни ще се спира топлата вода", обясни той.

По думите му още миналата година се е видяло, че водоснабдяването в район “Искър” има голям проблем. Въпреки авариите, през лятото не е предприето нищо, каза Георгиев.

"От "Топлофикация" казаха, че в района има прекалено много аварии и е нужно да се направи този ремонт, като няма да бъде всичките 90 дни, а между 10 и 15 дни на каре“, обясни Петър Краев, кмет на столичния район "Искър".

Относно това дали от „Топлофикация“ ще компенсират гражданите, Краев посочи, че районната администрация е писала до принципала на „Топлофикация“, за да се даде отговор на тези въпроси. "Ангажирани са Столичната община, Столичният общински съвет и министърът на енергетиката. Надяваме се някой да отговори на въпросите", каза още Краев.

Районният кмет може да съблюдава за срока за изпълнение на ремонта, добави той.

Жителите на столичния квартал "Горубляне" пък протестират с искане за оставка на заместник-кмета на София по направление "Обществено строителство" Никола Лютов.

Вместо Никола Лютов да продължи всички започнати в квартала от предишните управляващи проекти, той е решил да ги блокира, каза за БТА архитект Янита Тарабанова от инициативния комитет „Горубляне“. "На среща с него той ни каза, че няма да отделя никакви пари, докато е на власт", обясни тя.

По думите ѝ жителите на квартала искат развитието на квартала да продължи. Сред исканията на протестиращите са довършване на канализацията в "Горубляне", незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план, изграждане на "Спортен парк Горубляне", както и на "Детска площадка Шиндра".

"Кметът блокира развитието на „Горубляне“, затова ние ще блокираме Цариградско шосе", заяви Тарабанова. Ако исканията ни не бъдат уважени до следващата неделя, ще започнем ежедневно затваряне на бул. „Цариградско шосе“ всяка вечер, добави тя.

След като гражданите блокираха движението, част от тях пуснаха народна музика и играха хоро. Деца излязоха на празното "Цариградско шосе", като ритаха топка и караха велосипеди, съобщава БТА.

