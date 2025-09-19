IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Пеевски написа остро писмо до Желязков заради водната криза

В него той настоява за спешни мерки от правителството

19.09.2025 | 13:42 ч. Обновена: 19.09.2025 | 14:36 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

Свързани статии

"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва в писмото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски Водна криза Росен Желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem