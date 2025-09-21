Масови нарушения и глоби за пешеходци след новите правила за пресичане

Две седмици след влизането в сила на по-солени глоби за пешеходците, първите нарушители вече са глобени. Униформени и цивилни полицаи следят, а само в столицата вече са санкционирани над 300 пешеходци, съобщава bTV.

От 7 септември униформените наказват пешеходци, които си чатят в телефона. За нарушители следят от пътната и охранителната полиция, жандармерия и цивилни полицаи. най-честите нарушения.

“Неправилно пресичане на пешеходци, не на пешеходна пътека, а на друго място, също така внезапно изскачане на пътното платно, което най-често става между паркирани автомобили, което е много опасно други нарушения - прескачане на мантинели. Пресичане на пешеходци, които използват мобилно устройство, което отвлича вниманието им - също е забранено“, обясни Велин Димитров - полицейски инспектор “Пътна полиция“ към СДВР.