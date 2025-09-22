IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Последното голямо завръщане в последния ден на лятото

Очакват се задръствания в Кресненското дефиле

22.09.2025 | 08:25 ч.
Снимка: БГНЕС

Днес се очаква интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни. Това ще бъде последното голямо завръщане, в последния ден на лятото. Днес вечерта ще настъпи астрономическата есен.

Полицейското присъствие по пътищата е засилено, като ще се следи за спазването на скоростта и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. 

За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед. 

Очакванията са, че най-затруднено ще бъде движението по АМ "Струма", като проблем остава преминаването на Кресненското дефиле.

