IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Съдебната власт не е държава в държавата

Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

16.05.2026 | 20:30 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Съдебната власт не е държава в държавата - тя е независима при правораздаването, но е част от общата държавна система. Това заяви за Нова телевизия бившият председател на парламента и конституционалист доц. Наталия Киселова. Тя каза още, че предложените промени в Закона за съдебната власт не отговарят напълно на първоначалните политически заявки.

Тя отбеляза, че очакванията в обществото са били за по-радикални мерки:

"В предизборната кампания заявката беше за разграждане на модела. Законопроектът е по-умерен, отколкото бяха очакванията", заяви Киселова.

Особено внимание тя обърна на въвеждането на нови термини в закона, сред които „обоснована необходимост“.

"Когато се въвежда ново понятие, трябва да сме много предпазливи, защото това може да доведе до различно тълкуване“, предупреди тя и настоя за „ясна легална дефиниция", каза още тя.

Киселова направи разграничение между различните видове назначения в системата:

"Трябва да се прави разлика между назначения на административни ръководители и такива, свързани с кариерното развитие на младши магистрати."

По отношение на Висшия съдебен съвет и предложените ограничения за орган с изтекъл мандат, тя прогнозира дебати:

"Законопроектът ще претърпи промени

и част от текстовете, включително за заместниците на административните ръководители, ще бъдат обсъждани".

Свързани статии

Сериозен акцент беше поставен върху ролята на министъра на правосъдието и възможността да обжалва актове на ВСС:

"Трябва да се внимава да не се стигне до ситуация, в която всеки акт може да бъде оспорван и да се блокира системата", предупреди тя.

Според нея е важно да има публичност и прозрачност, а народните представители трябва да чуят вижданията на кандидатите - как си представят съдебната система и реформите в нея.

"Виждам известно лицемерие, когато търсиш подкрепа, правиш компромиси, когато си в опозиция - търсиш тема", каза Наталия Киселова по повод свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Наталия Киселова ВСС съдебна власт
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem