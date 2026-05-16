Съдебната власт не е държава в държавата - тя е независима при правораздаването, но е част от общата държавна система. Това заяви за Нова телевизия бившият председател на парламента и конституционалист доц. Наталия Киселова. Тя каза още, че предложените промени в Закона за съдебната власт не отговарят напълно на първоначалните политически заявки.

Тя отбеляза, че очакванията в обществото са били за по-радикални мерки:

"В предизборната кампания заявката беше за разграждане на модела. Законопроектът е по-умерен, отколкото бяха очакванията", заяви Киселова.

Особено внимание тя обърна на въвеждането на нови термини в закона, сред които „обоснована необходимост“.

"Когато се въвежда ново понятие, трябва да сме много предпазливи, защото това може да доведе до различно тълкуване“, предупреди тя и настоя за „ясна легална дефиниция", каза още тя.

Киселова направи разграничение между различните видове назначения в системата:

"Трябва да се прави разлика между назначения на административни ръководители и такива, свързани с кариерното развитие на младши магистрати."

По отношение на Висшия съдебен съвет и предложените ограничения за орган с изтекъл мандат, тя прогнозира дебати:

"Законопроектът ще претърпи промени

и част от текстовете, включително за заместниците на административните ръководители, ще бъдат обсъждани".

Сериозен акцент беше поставен върху ролята на министъра на правосъдието и възможността да обжалва актове на ВСС:

"Трябва да се внимава да не се стигне до ситуация, в която всеки акт може да бъде оспорван и да се блокира системата", предупреди тя.

Според нея е важно да има публичност и прозрачност, а народните представители трябва да чуят вижданията на кандидатите - как си представят съдебната система и реформите в нея.

"Виждам известно лицемерие, когато търсиш подкрепа, правиш компромиси, когато си в опозиция - търсиш тема", каза Наталия Киселова по повод свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.