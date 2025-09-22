Добри са условията за туризъм в планините, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Температурите ще варират между 9° и 13 градуса.

През последното денонощие от ПСС не са получавали сигнали за нужда от помощ в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.