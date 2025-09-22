IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добри са условията за туризъм в планините

22.09.2025 | 09:43 ч. Обновена: 22.09.2025 | 11:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Температурите ще варират между 9° и 13 градуса. 

През последното денонощие от ПСС не са получавали сигнали за нужда от помощ в планините. 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

