Киселова: Само обединени около национални приоритети можем да градим държавата си

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.

Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави още председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие. Това събитие превръща България от автономно и васално княжество в суверенна и пълноправна държава, посочи още Наталия Киселова.

Това е трета стъпка след Освобождението и Съединението към националния идеал всички българи да са свободни, обединени и равни с останалите народи, добави председателят. След дипломатическата защита на независимостта и признаването от Великите сили и съседните държави, България излиза на международната сцена – равнопоставена държава, която може самостоятелно да се развива политически и икономически, каза още Киселова.

По думи на председателя няма по-знаково място от Велико Търново за тържественото огласяване от княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов на манифеста, възвестяващ този исторически акт.

Величественият изглед пред нас е живописен разказ за историята на града ни и на нашата държава, извор на гордостта ни като народ, от който блика животворната вода на българския дух. История, в която на днешния ден независимостта е написана с огромни букви, чиято светлина никога няма да угасне, каза кметът на Велико Търново Даниел Панов в своето тържествено слово на крепостта „Царевец“.

Днес ние честваме живата памет на нашия народ, който е постигал и защитил правото си да бъде равен на другите народи, да живее в държава, която е свободна, обединена и независима, заяви Панов.

Първи бе дядо Паисий – монахът, който със силата на словото събуди спящия дух на нашия народ. Той разкри пред него славният български летопис, събиращ в едно цяло векове история още от времето на Кубрат, Аспарух, достигнала своя апогей именно в Търновград при Петър, Асен, Калоян, Иван Асен Втори, Иван Александър. История, за която кръвта си проляха Самуил, Иван Шишман, история за петвековната борба за свобода и църковна независимост начело с Ботев и Левски, припомни Панов.

Той допълни, че, когато княз Фердинанд в църквата „Св. 40 мъченици“ обяви Независимостта, той не говореше само от свое име. Всяка буква от манифеста бе изписана с вековния зов на народа ни за истинска свобода и най-вече – с вярата в Бога, по чиято воля България постига своята независимост.

Няма по-обединителен и по-сплотяващ ден за нас българите от 22 септември – ден, в който гордостта и щастието, че сме българи и великотърновци са навсякъде около нас. Затова днес камбаните бият празнично, а българското знаме гордо се извисява както тук в сърцето на нашата история, така и от балконите на къщите, допълни Даниел Панов.

Независимостта изисква зрялост и отговорност, 117 години по-късно заветът на нашите предци все по-ясно се откроява, особено във времена като днешните, в които най-голямото изпитание е разделението, каза Панов и обясни, че това е най-истинската криза, пред която сме изправени днес.

За да се справим с нея са нужни разум и вяра в собствените ни усилия, способности и готовност да надмогнем личното и да осигурим живота, който нашите деца заслужават. Нужна е и обич към Велико Търново, към България и към нашите съграждани. Народът ни копнее за спокойствие и това трябва да е цел както за държавата, така и за тези, които шумно се наричат опозиция, каза Панов.

Велико Търново е център на тържествата, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България.