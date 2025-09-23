IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Терзиев: Не знаех за ремонта на "Топлофикация", научих от медиите

Няма как ремонтът да не се случи, ще направим така, че да е по-безболезнен

23.09.2025 | 15:08 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

В интервю за БНР кметът на София Васил Терзиев заяви, че казусът с "Топлофикация София" се превръща в "поредните глупости на Пеевски". Градоначалникът добави, че “когато човек говори нещо, все пак малко да проследи фактите". 

"Фактите са, че дружеството имаше към два милиарда задължения, когато аз постъпих в длъжност. Те са натрупани преди това. Второ Пеевски много добре знае кой е принципал на дружеството и това е, че контролираният и от него Общински съвет, така че трябва да търси отговорност на друго място и е много удобно да отправи поредната политическа атака към негови опоненти, но е абсолютно безпочвена", каза Терзиев в предаването “12+3”.

По думите му той от самото начало на поста си е споделял вижданията си около дружеството. "Говорил съм и по време на кампанията, и впоследствие, че единственият начин това дружество да бъде изправено на крака, е да имаме модерна, качествена услуга, която да е социално поносима. Това е да се върви по пътя на концесия". 

Свързани статии

Терзиев каза още, че не е знаел за предстоящи ремонт на "Топлофикация" в столичния квартал “Дружба 2” и е разбрал от медиите.

"Никога не е ставало дума, че за три месеца няма да има услуга на цялата територия на квартала", обясни Терзиев и добави:

"Ще направим всичко възможно да е по-безболезнен този ремонт, но няма как той да не се случи, защото иначе проблемите ще станат още по-големи".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Васил Терзиев София столица Толпфикация Дружба 2 ремонт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem