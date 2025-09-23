Терзиев: Не знаех за ремонта на "Топлофикация", научих от медиите

В интервю за БНР кметът на София Васил Терзиев заяви, че казусът с "Топлофикация София" се превръща в "поредните глупости на Пеевски". Градоначалникът добави, че “когато човек говори нещо, все пак малко да проследи фактите".

"Фактите са, че дружеството имаше към два милиарда задължения, когато аз постъпих в длъжност. Те са натрупани преди това. Второ Пеевски много добре знае кой е принципал на дружеството и това е, че контролираният и от него Общински съвет, така че трябва да търси отговорност на друго място и е много удобно да отправи поредната политическа атака към негови опоненти, но е абсолютно безпочвена", каза Терзиев в предаването “12+3”.

По думите му той от самото начало на поста си е споделял вижданията си около дружеството. "Говорил съм и по време на кампанията, и впоследствие, че единственият начин това дружество да бъде изправено на крака, е да имаме модерна, качествена услуга, която да е социално поносима. Това е да се върви по пътя на концесия".

Терзиев каза още, че не е знаел за предстоящи ремонт на "Топлофикация" в столичния квартал “Дружба 2” и е разбрал от медиите.

"Никога не е ставало дума, че за три месеца няма да има услуга на цялата територия на квартала", обясни Терзиев и добави:

"Ще направим всичко възможно да е по-безболезнен този ремонт, но няма как той да не се случи, защото иначе проблемите ще станат още по-големи".