Мирчев: На левичарско правителство противопоставяме десни мерки

Някой иска да си финансира кражбите с вдигане на данъци, добави депутатът

24.09.2025 | 10:33 ч. 17
БГНЕС

"На това левичарско правителство ние противопоставяме само десни мерки, само реформи, без повече дълг, защото някой иска да си финансира кражбите с вдигане на данъците, за да вземат повече пари от нас, няма да стане", заяви в кулоарите на НС депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Той коментира и съдебното решение от вчера, с което Благомир Коцев остава в ареста. "Притеснително е, че кметът на Варна е в затвора, а Пеевски на свобода, всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината, нещо в България не работи добре", каза Мирчев.

Божидар Божанов също се включи с коментар и обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, за да се промени правилата, по които следва да бъде излъчен ВСС. "По настоящия закон няма достатъчно гаранции, че няма да се повтори същия ВСС",  каза той.

