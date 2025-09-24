Любовната история на Йелена и Новак Джокович

Новак Джокович и Йелена Джокович доказват, че първата любов може да бъде вечна. С две прекрасни деца и големи сърца, посветени на добри каузи, семейството е пример за любов, уважение и отдаденост повече от 19 години.

Училищни години: Началото на една велика любовна история

Тяхната връзка започва още в гимназията в Сърбия – невинно приятелство, което постепенно се превръща в нещо повече. Докато Новак прави първите си стъпки на тенискорта, Йелена става неговата най-голяма опора и вдъхновение.

От корта до олтара: Брак, изграден върху любов и доверие

Източник: Tialoto.bg