Завърналият се Джими Кимъл: Не съм имал намерение да омаловажа смъртта на Кърк ВИДЕО

В монолога на водещия се отбелязва, че спирането на вечерната му програма е предизвикало национален дебат относно свободата на словото.

Джими Кимъл се завърна в ефир във вторник вечерта, наричайки заплахите на правителството да заглуши комиците “антиамерикански“, нарушийки мълчанието си относно отстраняването му от ABC, което предизвика национален дебат за свободата на словото и възмущение от тактиките на тормоз от администрацията на Тръмп.

"Това предаване не е важно", каза Кимъл по време на първия си монолог, откакто Disney, собственик на ABC, спря късното му вечерно предаване от мрежата миналата седмица под натиск от служители на Тръмп заради коментарите му за стрелбата по десния активист Чарли Кърк. "Важното е да живеем в страна, която ни позволява да имаме такова предаване."

Коментарите на Кимъл идват ден след като компанията Disney, изправена пред негативна реакция от холивудски звезди, синдикати, медийни водещи и дори републиканци като Тед Круз, позволи на Jimmy Kimmel Live! да се върне в ефир.

Компанията спря за неопределено време шоуто след десничарски протести срещу монолога на Кимъл от 15 септември, в който той каза, че “бандата на MAGA [отчаяно] се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически точки от това“.

Във вторник вечерта Кимъл благодари на колегите си водещи на късни вечерни предавания за подкрепата им и благодари на публиката и поддръжниците си. "И най-вече искам да благодаря на хората, които не подкрепят моето предаване и това, в което вярвам, но подкрепят правото ми да споделям тези вярвания", добави Кимъл.

“Искам да поясня нещо, защото е важно за мен като човек и това е, разбирате, че никога не е било моето намерение да омаловажавам убийството на млад мъж. Не мисля, че има нещо смешно в това. Нито пък е било моето намерение да обвинявам която и да е конкретна група за действията на това – очевидно ставаше дума за дълбоко разстроен човек. Това беше точно обратното на това, което се опитвах да кажа, но разбирам, че за някои това се е сторило или неуместно, или неясно, или може би и двете. А за тези, които мислят, че съм посочил с пръст, разбирам защо сте разстроени. Ако ситуацията беше обратна, има голяма вероятност да се чувствам по същия начин”, каза Кимъл в монолога си.

По-късно в монолога Кимъл нападна Тръмп, казвайки, че президентът “е направил всичко възможно да ме отмени“, но “вместо това е принудил милиони хора да гледат предаването“.

Коментарите на Кимъл относно стрелбата по Кърк разгневиха поддръжниците на Тръмп и служителите, които се заклеха да отмъстят за смъртта на консервативния активист. Миналата сряда назначеният от Тръмп председател на Федералната комисия по комуникациите (FCC), Брендън Кар, заплаши с лицензите на партньорски програми на ABC, ако Disney не “предприеме действия“ срещу водещия. Две телевизионни групи, които притежават стотици партньорски станции – Nexstar, която в момента търси одобрение от FCC за сливане на стойност 6,2 милиарда долара, и Sinclair – след това отказаха да излъчват програмата, което накара главния изпълнителен директор на Disney Боб Айгър и съпредседателя на Disney Entertainment Дейна Уолдън да спрат производството.

Ходът предизвика остра реакция от холивудската общност и защитниците на свободата на словото и предизвика бойкоти и протести срещу ABC и Disney.

Около час преди завръщането на Кимъл във вторник, Тръмп се нахвърли върху него и разкритикува ABC за това, че е позволил шоуто на комика да се върне в ефир.

"Не мога да повярвам, че фалшивите новини на ABC върнаха работата на Джими Кимъл", написа Тръмп във вторник вечерта. "Белият дом беше уведомен от ABC, че шоуто му е отменено! Нещо се е случило между тогава и сега", написа разгневеният президент на САЩ.

В понеделник, часове преди Дисни да обяви завръщането на Кимъл, Американският съюз за граждански свободи (ACLU) публикува отворено писмо, подписано от над 400 холивудски звезди, осъждащо решението на Дисни като “мрачен момент за свободата на словото в нашата нация“. Сред подписалите бяха Дженифър Анистън, Мерил Стрийп, Том Ханкс, Бен Афлек и Робърт Де Ниро.

Въпреки че предаването на Кимъл се завърна по ABC във вторник, то не се върна в партньорските мрежи на ABC, собственост на Sinclair. Компанията, която е известна с това, че промотира консервативни теми за разговор, заяви, че няма да позволи излъчването на късното вечерно предаване, докато Кимъл не се извини на семейството на Кърк и не направи дарение на неговата консервативна активистка група Turning Point USA.