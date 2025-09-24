БСП: Ако искаме българският парламент да работи, всички трябва да влязат в НС

Парламентарната група на “БСП-Обединена левица” коментира проваленото днешно заседание в НС. По думите на депутата Габриел Вълков това се дължи на факта, че парламентът отхвърли точка, предложена от "Продължаваме промяната-Демократична България", свързана с Русия.

"За ПП-ДБ дневният ред се изчерпва само с Русия. Ние се намираме в българския парламент и дневният ред на гражданите е друг – доходи, цени безводие. След напълно лишения от смисъл и доводи вот на недоверие, на който станахме свидетел миналата седмица, след автошоуто, което спретнаха пред парламента, днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията. Не знам с какви очи тези хора ще погледнат избирателите си и ще си вземат заплатите в края на месеца. Искам да напомня на колегите от ПП-ДБ, че преди повече от девет месеца свърши поредицата от избори, предизборни кампании и хаос. Вече имаме редовно, стабилно правителство и е време за работа. Така че ги моля да се държат отговорно, да присъстват в зала и да работят”, добави Вълков.

Според депутата колегите им от ПП-ДБ имат притеснение от втора точка в дневния ред - "законопроектът за безопасността и сигурността по време на футболни мачове, понеже опозицията се опитва да превърне българския парламент във футболен мач – с агитки, с крясъци, с викове, с бой в залата". Това не е нормалният начин, по който трябва да работи един български парламент, за да може България да върви в една нормална посока”, добави депутатът от левицата.

"Може да ги притеснява и трета точка – годишният доклад за младежта. Този доклад не е приет от пет години, а е важен, защото виждаме какво става при младите хора, виждаме какво става по пътищата, виждаме наркозависимост, зависимост от хазарт при младите хора. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора и на българските граждани, ние се занимаваме с чужди теми, с теми, които не съществуват в дневния ред на обществото, с неща, които не се реални", на мнение е Вълков.

"Днес в залата бяха 110 народни представители. Останалите, от опозицията, явно българските граждани са ги избрали да взимат заплати, да не осигуряват кворума и да не вършат работа. Ако искаме да имаме нормална държава и българският парламент да работи, тогава всички партии трябва да влязат, да осигурят кворума и да защитават своите тези, за които са тук", каза още представителят на БСП-ОЛ.