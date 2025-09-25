Йотова: Поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет

Смятам, че поддръжката за кмета на Варна оттук нататък ще расте още повече, обяви пред журналисти в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Аз поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет и се надявам разумът да победи в тази ситуация, защото според мен вече може да се говори за политически процес", допълни Йотова, цитирана от БТА.

Тя пристигна в Пловдив по повод откриването на Балкано-китайски икономически форум "Пътят на коприната" в Международния панаир в града. Форумът е част от програмата на 79-тото издание на Международния технически панаир, който беше открит в сряда.

Йотова апелира да се даде време на Националния борд по водите, за да начертае програма за справяне с кризата.

"Въпросът е много сложен и не е от вчера. Нека да не са само на думи, но да има и дела, да има практически мерки", посочи тя, цитирана от БТА.

"Малко така без надежда оставиха вчера, като казаха тази голяма сума - 3,5 милиарда лева. Сякаш отначало казаха - няма да се справим. Но аз съм склонна да им дадем време", посочи Йотова.

Тя коментира и изказването по темата на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов. "Учудих се от острата реакция на мандатоносителя господин Борисов тази сутрин, защото той сякаш не им даде и два дни, за да начертаят своите виждания, своята програма, да начертаят своите стъпки с една, според мен, безпрецедентна остра критика и към министър-председателя. Такава, която той дори не е получил от опозицията", каза вицепрезидентът.