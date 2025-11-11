Везиева за Бюджет 2026: Очаквах да е по-добре структуриран

Даниела Везиева, бивш министър на икономиката заяви в предаването “Денят ON AIR”, е Бюджет 2026 е функция на политиките, които са си поставили депутатите през следващата година,

“В този бюджет не виждаме политики”, категорична е Везиева и направи съпоставка с миналия бюджет, който е бил направен късно и без програма, но приет по някакъв начин. “Този, който е първият в еврозоната, трябва да даде ясни послания към инвеститорите, това не го виждаме", добави бившият министър на икономиката.

Икономистът д-р Юлиан Войнов е на мнение, че средствата, които ще бъдат взети от икономиката, ще бъдат дадени на тези, които ще подкрепят бъдещите действия на управляващите.

"Противоречията са изключително сериозни. Цялата тежест пада върху бизнеса. Всички разбират, че има разходи, които са предварително заложени, без да съответстват на ситуацията в страната. Тези разходи не стимулират икономиката, а дават стимул на конкретна Войнов пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Везиева това не е бюджет на реформите и политиките, защото не изпълнява основните си функции. Няма и балансиран подход - нарушена е макрорамката с осигурителната тежест, затова е и реакцията на бизнеса, която е съвсем резонна.

“Трябва да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите. Това води след себе си лавина и изкривяване на пазара. Ще качим инфлацията, ще намалеят доходите на хората. Цялото напрежение идва от това, че няма комуникация и анализ. Важно е да получим отлагане с 6 месеца за "Лукойл". Продажбата няма да е лесна", обясни Везиева.

"Всички очаквахме, че бюджетът за следващата година ще бъде по-добре структуриран, ще има реформи. Виждаме точно обратното. Липсата на политически решения задълбочава проблемите. Не може икономиката да спада производството последните три години. Производството затъва и никой не поема мерки. Увеличават се данъците точно на този бизнес, който дърпа икономиката", обясни икономистът.

Гледайте видеото с целия разговор.