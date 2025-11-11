Наградата “Букър“ за 2025 г. печели “Плът“ на Дейвид Салай

Британско-унгарският автор Дейвид Салай спечели тазгодишната награда "Букър“ за романа си "Плът“, който журито определи като "изключителен“ и "много специална книга“, съобщава ВВС.
"Плът“ разказва историята на един пленителен, загадъчен и емоционално откъснат мъж, който преминава през различни фази от живота си, от унгарски жилищен комплекс до света на ултрабогатите в Лондон.
"Това, което особено ни хареса в "Плът“, беше нейната уникалност. Тя просто не е като никоя друга книга“, каза авторът Роди Дойл, който председателстваше журито. "Това е мрачна книга, но всички ние я открихме с удоволствие да я четем.“
Актрисата Сара Джесика Паркър беше сред другите жури на наградата "Букър“, а "Плът“ беше подкрепена от Дуа Липа и Стормзи.
Пред ВВС Салай каза, че се чувства “малко замаян“ след спечелването на наградата и че ще му отнеме известно време, за да я осъзнае.
"Може би твърде старателно се убедих, че няма да спечеля, за да преживея вечерта без прекалено много стрес, а сега трябва да наваксам малко с главата си. Но е фантастично, разбира се", споделя писателят.
Критиците и съдиите също похвалиха минималистичните диалози и описания на Салай.
"Хареса ни оскъдността на писането. Хареса ни как толкова много се разкрива, без да осъзнаваме прекалено много, че се разкрива. Просто е изключително как използва бялото пространство. Скръбта е изразена в няколко празни страници", обясни член на журито.
Организаторите на "Букър“ описаха "Плът“ като "размишление върху класата, властта, интимността, миграцията и мъжествеността“ и нарекоха романа "завладяващ портрет на един човек и формиращите преживявания, които могат да отекнат през целия живот“.
Сред носителите на наградата "Букър" е и булгарския писател Георги Господинов.