Наградата “Букър“ за 2025 г. печели “Плът“ на Дейвид Салай

Британско-унгарският автор Дейвид Салай спечели тазгодишната награда "Букър“ за романа си "Плът“, който журито определи като "изключителен“ и "много специална книга“, съобщава ВВС.

"Плът“ разказва историята на един пленителен, загадъчен и емоционално откъснат мъж, който преминава през различни фази от живота си, от унгарски жилищен комплекс до света на ултрабогатите в Лондон.

"Това, което особено ни хареса в "Плът“, беше нейната уникалност. Тя просто не е като никоя друга книга“, каза авторът Роди Дойл, който председателстваше журито. "Това е мрачна книга, но всички ние я открихме с удоволствие да я четем.“

Актрисата Сара Джесика Паркър беше сред другите жури на наградата "Букър“, а "Плът“ беше подкрепена от Дуа Липа и Стормзи.

Пред ВВС Салай каза, че се чувства “малко замаян“ след спечелването на наградата и че ще му отнеме известно време, за да я осъзнае.

"Може би твърде старателно се убедих, че няма да спечеля, за да преживея вечерта без прекалено много стрес, а сега трябва да наваксам малко с главата си. Но е фантастично, разбира се", споделя писателят.

Критиците и съдиите също похвалиха минималистичните диалози и описания на Салай.

"Хареса ни оскъдността на писането. Хареса ни как толкова много се разкрива, без да осъзнаваме прекалено много, че се разкрива. Просто е изключително как използва бялото пространство. Скръбта е изразена в няколко празни страници", обясни член на журито.

Организаторите на "Букър“ описаха "Плът“ като "размишление върху класата, властта, интимността, миграцията и мъжествеността“ и нарекоха романа "завладяващ портрет на един човек и формиращите преживявания, които могат да отекнат през целия живот“.

Сред носителите на наградата "Букър" е и булгарския писател Георги Господинов.