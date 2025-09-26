IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Димитър Ганев: При предсрочни избори Радев ще е в най-силната позиция

Политологът коментира последното изследване на „Тренд”

26.09.2025 | 09:56 ч. 12
Кадър: Нова телевизия

Евентуални предсрочни парламентарни избори биха дали сериозно предимство на президента Румен Радев, ако реши да създаде собствен политически проект, смята политологът от „Тренд“ Димитър Ганев. Според него именно този сценарий би поставил държавния глава в най-благоприятна ситуация да канализира високите нива на обществено доверие към институцията.

 „Едно е да атакуваш парламентарни избори от позицията на действащ президент, друго е да чакаш края на мандата си и тогава да създадеш партия“, подчерта Ганев пред Нова телевизия. По думите му при редовен вот Радев би се изправил пред далеч по-трудна задача, особено на местни избори, където традиционно утвърдените структури на ГЕРБ и ДПС имат сериозно предимство.

В същото време последното изследване на „Тренд“ отчита ерозия на доверието в правителството, но без драматични сривове. ГЕРБ-СДС запазва стабилни позиции с 26,4% и първа сила в политическия спектър. „Ерозията идва не от техните симпатизанти, а от периферията и отчасти от партньорите им в управлението“, уточни политологът.

Голямото напрежение в обществото остава свързано с високите цени и инфлацията, които за година и половина са неизменно проблем №1 според анкетираните. „Това натрупва протестен потенциал, който рано или късно ще се излее – или на улицата, или в урните“, смята Ганев.

Според него твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ, като именно затова не се наблюдават резки промени в картината. Любопитна динамика обаче се отчита при ДПС – „ДПС – Ново начало“ печели подкрепа основно за сметка на АПС, което показва ясна пренасоченост на електората.

В заключение Ганев отбеляза, че евентуална партия на Радев би имала потенциал, тъй като президентът е сред най-одобряваните фигури в политиката. „Дали ще стане първа сила зависи от времето и условията, при които ще се яви. Но ако има предсрочни избори, тогава ще бъде в най-силната позиция“, заяви политологът.

