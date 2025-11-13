Тръмп с поредна изцепка: "На шега" попита сирийския президент колко съпруги има

Доналд Тръмп беше хванат да се шегува със семейното положение на сирийския президент в Белия дом тази седмица.

Срещата в понеделник беше исторически момент, тъй като Ахмед ал-Шараа стана първият сирийски лидер, посетил Белия дом от обявяването на независимостта на страната през 1946 г. Президентът на САЩ веднага смени тона, пръсна на Шараа с одеколон Trump на цена от 249 долара за бутилка, преди шеговито да го попита колко съпруги има.

"Това е мъжки парфюм“, обясняваше Тръмп, докато пръскаше част от аромата върху брадата на Шараа, а сирийският лидер се усмихваше нервно.

"Това е най-добрият аромат“, каза 79-годишният мъж, добавяйки, че вторият флакон от парфюма е за съпругата на Шараа.

"Колко съпруги имате? Една?“, попита Тръмп, а Шараа отговори утвърдително и се засмя. "С вас никога не знам!“, каза Тръмп и плесна сирийския си колега по ръката.

Лидерът от Близкия изток не остана по-назад и влезе в тона на Тръмп, задавайки му същия въпрос: "В момента имам една", отговори Тръмп.

43-годишният Шараа е бивш командир на Ал Кайда, който доскоро беше санкциониран от Вашингтон като "специално определен глобален терорист“. Роденият в Саудитска Арабия лидер се присъедини към терористичната групировка в Ирак точно преди американската инвазия през 2003 г. Той беше заловен от американските сили и хвърлен в затвора за пет години до 2011 г.

Противник на дългогодишния сирийски президент Башар Асад, Шараа започна 11-дневна атака срещу режима му през ноември 2024 г., предизвиквайки падането на правителството.

Асад избяга в Русия, докато Шараа пое властта и беше официално назначен на 29 януари.

Оттогава Шараа пътува по света, опитвайки се да се представи като умерен лидер, който иска да обедини опустошената от войната си нация и да сложи край на десетилетната ѝ международна изолация. Той описва съпругата си, 41-годишната Латифа ал-Друби, като ключова опора за него през последното десетилетие.

Първата среща между лидерите беше по време на посещението на Тръмп в Саудитска Арабия през май, където президентът на САЩ обяви, че ще отмени десетилетните санкции.

В понеделник Шараа, за чиято глава някога беше обявена награда от 10 милиона долара в САЩ, а Държавният департамент разпространи плакат за издирване заради ареста му, пристигна в Белия дом без фанфарите, обичайно отдавани на чуждестранни високопоставени лица. Лидерът беше посрещнат доста сдържано, в сравнение с пищността, която Тръмп отдава на гостите си.

Той влезе през странична врата, където репортерите само успяха да го зърнат, вместо през главната врата на западното крило, където камерите често заснемат как Тръмп поздравява гостите.

Разговаряйки с репортери, Тръмп определи Шараа като "силен лидер“ и изрази увереност в него. "Ще направим всичко възможно, за да направим Сирия успешна“, каза той.

Но Тръмп също така спомена противоречивата история на Шараа. "Всички сме имали тежко минало“, каза той.