Василев: Няма да се откажем, докато не видим богата и справедлива България

Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред Общото събрание на партията, което днес и утре избира нови ръководни органи и приема политическа платформа и промени в Устава.

Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.

Не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга, защото врагът е много силно окопан, заяви Василев. "Представете си какво е на някого да му спрете 3-4-5 млрд., които всяка година взема и разпределя, за да поддържа машината, която го подкрепя и му печели изборите годишно. Представете си какво е да кажете - всички тирове на границата трябва да минават през скенер, а не само 10%, и да стъпите на врата на истинската контрабанда в пълния й вид и да докарате митничари и от Щатите, и от Англия, да помолите и Германия, и Франция да изпратят, за да има истински екипи, а не само български. Представете си какво е да кажете на едни болнични директори, че няма да получават по 100 хиляди лева на месец, а да обяснявате, че не можете да плащате 1000 лева на медицинските сестри", посочи той. По думите му това е система от хора и зависимости и нейното ограничаване и постепенно разграждане също ще отнеме десетилетия.

(БТА)