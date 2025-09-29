IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад мъж загина при тежка катастрофа в София

Той е изгубил контрол над колата и се е ударил в метален стълб

29.09.2025 | 08:59 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

24-годишен мъж е загинал при катастрофа, станала през изминалата нощ в София. 

Инцидентът е станал около 1 часа след полунощ на Околовръстното шосе  при отбивката за булевард „България“.

Мъжът е бил в лек автомобил с английски номера. Изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място. 

Заради инцидента на мястото са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. 

Причините за катастрофата се изясняват, съобщи БНР.

 

катастрофа София Околовръстното шосе
