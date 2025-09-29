Млад мъж загина при тежка катастрофа в София

24-годишен мъж е загинал при катастрофа, станала през изминалата нощ в София.

Инцидентът е станал около 1 часа след полунощ на Околовръстното шосе при отбивката за булевард „България“.

Мъжът е бил в лек автомобил с английски номера. Изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.

Заради инцидента на мястото са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Причините за катастрофата се изясняват, съобщи БНР.