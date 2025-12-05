Тръмп е разтревожен от посещението на Путин в Индия

Руският президент Владимир Путин е на първо посещение в Индия, откакто той започна войната в Украйна през 2022 г. Той бе посрещнат с пълна помпозност: частна вечеря в официалната резиденция на Нарендра Моди, министър-председателят на Индия; ден, изпълнен със срещи на върха; държавна вечеря в дома на президента; и посещение на паметника на Махатма Ганди, може би най-великият защитник на ненасилието в света, пише The Economist.

Индия и Русия споделят дълбоки и дълги отношения. През годините на „необвързаност“ на Индия с великите сили по време на Студената война и наскоро ребрендираната ѝ стратегия за „многостранно обединение“, двете страни остават непоколебими партньори. Индия вижда Русия като стабилен съюзник, който ѝ е идвал на помощ в моменти на нужда. През 2023 г. над половината индийци са имали положително мнение за Русия, в сравнение със средно 15% за 24 страни, според анкета на Pew Research Centre, американски мозъчен тръст. RT, финансиран от Кремъл пропаганден канал, се рекламира в Индия като „Нов глас от стар приятел“.

През последните две десетилетия Индия сякаш се отдалечаваше от орбитата на Русия, бавно преодолявайки историческото си недоверие към Запада. Тя се приближаваше все повече до Америка под ръководството на лидери от двете основни партии в двете страни. Отношенията се засилиха по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Американският президент и Моди установиха силни лични взаимоотношения. И двамата лидери посетиха страните си и излязоха на масови митинги. И все пак втората администрация на Тръмп наложи на Индия мита от 50% – отчасти заради закупуването на руски петрол – и в един момент нарече икономиката на Индия, която нарасна с 8,2% през последното тримесечие, „мъртва“. Моди избягва срещи на върха, където може да се срещне с Тръмп.

Индия реагира с публично сближаване с Путин и Си Дзинпин,

китайският лидер, най-вече на среща на върха близо до Пекин през август. Снимките на Моди, прегръщащ Путин тази седмица, отчасти ще имат за цел да подсилят посланието към Америка, че Индия има много други икономически и отбранителни партньори. Освен това Индия няма желание да види Русия изцяло под влиянието на Китай.

Разговорите тази седмица се фокусират върху задълбочаване на търговските и отбранителните връзки. Руската система за противовъздушна отбрана С-400 беше „променяща играта“ във войната на Индия с Пакистан през май, заяви наскоро началникът на ВВС. Индия е нетърпелива да придобие още. Предлагат се и нови платформи. Една от тях е руският изтребител Су-57, който индийците вече веднъж отказаха, отчасти защото не е достатъчно стелт. Актуализирана оферта идва с пълен трансфер на технологии. Дмитрий Песков, говорителят на Путин, заяви, че С-400 и Су-57 са сред приоритетите на посещението на руския президент, според индийските държавни медии. Двамата обсъждат и съвместно производство на системата за противоракетна отбрана от следващо поколение С-500.

Въпреки че Русия е най-големият доставчик на оръжия за Индия, представлявайки над една трета от вноса ѝ за отбрана, този дял е намалял отпреди близо три четвърти от десетилетие. Индия все повече се обръща към Америка, Франция и Израел за модерни оръжейни платформи и се опитва да изгради местния си капацитет. Освен това руското оборудване си изгражда репутация за лошо качество и прекъсвания на доставките – което не е подпомогнато от войната в Украйна. Индия все още чака две от петте системи С-400, които поръча през 2018 г.

Друга голяма тема за дискусия е търговията.

Индия прекара последните три години в закупуване на руски петрол на намалени цени, намалявайки сметката си за внос, като същевременно помага на Русия да финансира войната си. Делът на петрола, идващ от Русия, скочи от 2% преди 2022 г. до 36% миналата година, спестявайки на Индия 13 милиарда долара от сметката си за енергия през първите две години от войната в Украйна, според рейтингова агенция ICRA. Това споразумение изглежда е към своя край в резултат на американските санкции срещу руските петролни компании, които влязоха в сила миналия месец, и европейските, които се очаква да влязат в сила следващия месец.

И все пак, дори когато индийските рафинерии – както частни, така и държавни – изхвърлят руски суров петрол, индийските власти вече спекулират кога да отворят отново крановете. Някои анализатори смятат, че може да се намери заобиколно решение, макар че то няма да е незабавно. Може да се наложи да се изчака Индия да подпише търговско споразумение с Америка или Русия да приеме прекратяване на огъня в Украйна. Това може да е след дни, седмици или години. Междувременно Тръмп прави отношенията между Индия и Русия отново страхотни.