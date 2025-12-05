IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издигнаха къщички и палатки за протестиращите фермери край Промахон-Кулата

Заместник-областния управител на Серес им раздаде закуски

05.12.2025 | 16:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Кметове на населени места от района на Серес подкрепиха протестиращите гръцки земеделци, които трети ден са с над 500 трактора, камиони и други селскостопански машини на граничния преход Промахон-Кулата. С помощта на местните управници на мястото на блокадата бяха издигнати няколко дървени къщички и найлонови палатки, където фермерите да стоят при дъждовно време. Това е ясен знак, че се очаква протестите да продължат дълго време, пишат от "24 часа". 

На блокадата на Промахон, за да разговаря със земеделските производители, пристигна и заместник-областния управител на Серес, който пък им донесе закуски. 

В четвъртък около 16 ч. блокадата на границата бе вдигната и всички автомобили преминават спокойно. Очаква се днес в 12:00 часа протестиращите да проведат общо събрание, за да определят следващата си стъпка. Не е изключено час по-късно да продължат с блокирането на Паромахон, както на входа, така и на изхода.

От гръцка страна, на ГКПП Илинден-Ексохи, на около 500 метра от пункта от вчера следобед присъстват фермери и животновъди от района на Като Неврокопи с трактори и други селскостопански машини. Очаква се  общото им събрание на пункта да е в 17:00 часа.

В Драма селскостопанските блокади продължават да бъдат активни на кръстовищата на Мавролефки и Просочани. Земеделските производители и животновъдите от района, чрез ежедневни събрания, колективно ще решат за продължаването и формите на своите мобилизации.

фермери Гърция протест Кулата Промахон
