Три питбула убиха куче и нахапаха мъж

Собственикът на питбула е задържан

29.09.2025 | 09:35 ч. 28
Pixabay

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, а собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е възникнал до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНР.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция. 

путбул куче нахапан мъж инцидент Варна
