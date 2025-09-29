Три питбула убиха куче и нахапаха мъж

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, а собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е възникнал до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция.