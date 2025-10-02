Президент да си: Байдън имал нужда от флаш карти, за да разпознае водещи демократи

Нови разкрития от президенстването на Джо Байдън излизат на показ и хвърлят в ступор дори неговите поддръжници. Според източници Байдън е имал нужда от подсказващи листове, за да може да разпознае водещи демократи от А-листата на партията като Хилари Клинтън например.

Отново според приближени на президента, Байдън е изисквал на малките листчета да има снимки, имена и кратка биография за събеседниците си.

Въпреки факта, че беше номинирана от Демократическата партия за президент през 2016 година, Байдън се нуждаеше от напомняне, че Клинтън е била и “държавен секретар в администрацията на Обама-Байдън“.

Други известни лица, за които Байдън се нуждаеше от помощ, са губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, тогавашният лидер на мнозинството в Сената Чък Шумер и милиардерът филантроп Дейвид Рубенщайн. Последният е известен като дългогодишен приятел на семейство Байдън.

Байдън се нуждаеше от напомняне и кой е Дензъл Уошингтън. Той описа носителят на "Оскар" като "един от най-великите актьори на 21-ви век".

За подобни бележки за пръв път беше съобщено от Fox News - от телевизията, която в момента е приближена до президента Тръмп, заявиха, че бележките са се появили по време на разследване на документи от Националния архив относно предполагаемото използване на “автоматична писалка“ от Байдън за подписване на документи, докато е бил в Белия дом.

Откакто напусна президентския пост в началото на годината, Байдън се опитва “да се изправи на крака” и да се върне в рутината. Преди няколко седмици се появи друг скандален репортаж, който твърди, че Байдън е изоставен от поддръжниците си демократи и има финансови проблеми.

Използването на информационни листове не е необичайно сред политиците и те често ги използват по време на предизборна кампания, тъй като кандидатите се срещат с огромен брой хора всеки ден. Използването на такива информационни бележки обаче е било ежедневие за Байдън по време на мандата му.

Някои картички са от събитие, на което е връчен Президентският медал на свободата на няколко известни получатели, включително Клинтън, само седмици преди Байдън да напусне Белия дом. Сред по-малко известните получатели в списъка, връчен на Байдън, е готвачът Хосе Андрес.

Бивш служител на Байдън каза пред Fox News, че изброяването на забележителни участници в събитие е "стандартна оперативна процедура за информационни материали“.

Споменавайки името на Шумер на картичка за събитие, проведено също през януари, за да се отпразнуват номинациите за съдии, служителят попита: "Не трябваше ли персоналът да каже на президента, че Чък Шумер ще присъства?“.

На друга бележка на Байдън бяха дадени подробности за въпрос от репортерката на ABC News Мери Брус. "2024: Как ВИЕ виждате пътя напред? Какво мислите за ВАШЕТО място в историята?“, пишеше на картичката. Председател Маккарти/Ограничение на дълга: В зависимост от това какво ще се случи с гласуването в Камарата на представителите по законопроекта за ограничение на дълга на председателя утре, очаквате ли ВИЕ да продължим напред".

Картичките сякаш са препратка към събитие, което Байдън проведе с южнокорейския президент през април 2023 г., където Брус каза: "Наскоро стартирахте кампанията си за преизбиране. Казахте, че въпросите за вашата възраст са "легитимни“. И вашият отговор винаги е: "Просто ме гледайте“. Но страната наблюдава и последните проучвания показват, че 70% от американците, включително мнозинството от демократите, смятат, че не трябва да се кандидатирате отново. Какво ще им кажете? Какво ще кажете на онези американци, които гледат и не са убедени?“

Използването на информационни карти от Байдън е документирано в миналото и той е сниман да държи списъци с подготвени въпроси и снимки на предварително подбрани лица на журналисти, към които да се обърне.

На въпрос на Fox News относно картите, Белият дом направи сравнения с импровизирания стил на Доналд Тръмп, при който той рутинно отговаря на въпроси от журналисти без бележки.

"Президентът Тръмп предоставя неограничен достъп до медиите и отговаря на всеки възможен въпрос, без предварително да проверява въпросите на пресата или да събира картите на репортерите предварително, както неговият некомпетентен предшественик“, каза говорител на Белия дом и добави: "

За разлика от Джо Байдън, президентът Тръмп всъщност управлява страната ни и никога не се страхува да се заеме с фалшивите новини, за да разкрие истината.“