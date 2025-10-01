IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

35% ще стане добавката към вдовишката пенсия

Това обяви премиерът Росен Желязков

01.10.2025 | 14:51 ч. 2
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това обяви премиерът Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на днешния Международен ден на възрастните хора. Това е и първата новина за намеренията на правителството по отношение на пенсиите за следващата година.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана. По последни данни на НОИ, които са за първото тримесечие на тази година, вдовишки добавки получават 667 359 пенсионери.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", заявява Росен Желязков в приветствието си. "Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред", казва още той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пенсии вдовишки добавки вдигане желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem