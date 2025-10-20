Започна проект по изграждане на система за разделно събиране и закрито компостиране за общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол

Общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол започват изграждането на система за разделно събиране и закрито компостиране. Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на четирите общини, чрез разделното събиране и оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци.

Общият размер на инвестицията е над 4 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на 3,23 млн. лв.

По проекта ще бъде изградена инсталация за закрито компостиране с капацитет 4 022 тона годишно, която ще бъде разположена на площадка в землището на гр. Суворово. Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци (хранителни, градински, дървесни, хартия и картон) от населените места на територията на общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и необходимите техника и съдове за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в четирите общини чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. Изпълнението на проекта допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 22 месеца.