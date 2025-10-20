Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Любовните емоции ще са бурни и стимулиращи. Социалните ви контакти ще се разширят. Някои случки ще са толкова невероятни, че може да деформират представите ви за действителността, да изпълнят съзнанието ви с размити илюзии. В края на седмицата сложен разговор с половинката ви или някой, който не ви е безразличен ще ви върне в реалността като преживяването може да не е от най-приятните.

Телец

Обстоятелствата ще ви подскажат, че е във ваш интерес да прецените още веднъж някои предишни решения. Въздържайте се от импулсивни коментари и остри критики спрямо половинката си. След първия подобен разговор общуването ви ще се окаже изключително трудно. Не се опитвайте да изпреварвате събитията.

Близнаци

Приемайте променливото настроение на любимия човек като нещо естествено, а не като повод за протяжни коментари. Постарайте се да не раздувате дребните проблеми до размери, деформиращи реалността. Използвайте прословутата си „творческа“ разсеяност, за да избегнете острите сблъсъци. До края на периода обстановката ще се успокои и отношенията ви отново ще са искрени и мили.

