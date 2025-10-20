IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 20-26 октомври

20.10.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: iStock/FotoDuets

Овен

Любовните емоции ще са бурни и стимулиращи. Социалните ви контакти ще се разширят. Някои случки ще са толкова невероятни, че може да деформират представите ви за действителността, да изпълнят съзнанието ви с размити илюзии. В края на седмицата сложен разговор с половинката ви или някой, който не ви е безразличен ще ви върне в реалността като преживяването може да не е от най-приятните.

Телец

Обстоятелствата ще ви подскажат, че е във ваш интерес да прецените още веднъж някои предишни решения. Въздържайте се от импулсивни коментари и остри критики спрямо половинката си. След първия подобен разговор общуването ви ще се окаже изключително трудно. Не се опитвайте да изпреварвате събитията.

Близнаци

Приемайте променливото настроение на любимия човек като нещо естествено, а не като повод за протяжни коментари. Постарайте се да не раздувате дребните проблеми до размери, деформиращи реалността. Използвайте прословутата си „творческа“ разсеяност, за да избегнете острите сблъсъци. До края на периода обстановката ще се успокои и отношенията ви отново ще са искрени и мили.

