Разюзданият бивш принц Андрю изправи британската монархия пред тежка криза

На 66-ия си рожден ден Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-известен като бившия принц Андрю, бе арестуван от британската полиция.

Крал Чарлз Трети се събуди същия ден със снимки на по-малкия си брат, напускащ полицейски участък, които красяха първите страници на вестниците по целия свят, предвещавайки най-тежката криза за британската монархия от 90 години насам, съобщава Ройтерс.

Бившият принц бе освободен, докато разследването срещу него продължава по подозрение в злоупотреба със служебно положение заради връзките му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, отбелязва ДПА.

Вторият син на покойната кралица Елизабет Втора бе заснет същата вечер, приведен на задната седалка на автомобил, при напускането на полицейското управление в Норфолк, около 11 часа след като бе арестуван, информира Асошиейтед прес.

Миналата година крал Чарлз Трети лиши брат си Андрю от титлата му на принц в опит да го отдалечи от кралското семейство, посочва Ройтерс.

Бившият британски принц върна и най-престижния норвежки кралски орден „Свети Олав“, който се дава в мирно време, съобщи норвежкият кралски двор. Андрю Маунтбатън-Уиндзор го получи през 1988 г., преди почти четири десетилетия.

Андрю стана първият висш член на кралското семейство в съвременната история на Великобритания, арестуван от полицията, отбелязва ДПА, а Ройтерс посочва, че публичното унижение заради връзките му с Епстийн накараха някои да се чудят дали сагата не предвещава началото на края за 1000-годишната британска монархия.

Греъм Смит, който ръководи кампанията „Рипъблик“ (Republic), подала жалби в полицията срещу бившия принц Андрю и Епстийн, предизвиквайки разследването, използва ареста на брата на крал Чарлз Трети, за да отправи отново своето искане монархическата институция във Великобритания да бъде премахната.

„Мисля, че това е изключително лошо за монархията“, каза той. Андрю Маунтбатън-Уиндзор отрече каквито и да било нарушения по отношение на Епстийн и заяви, че съжалява за приятелството им.

Скандали и кризи

Замъкът Уиндзор, дом на кралските династии и основна резиденция на британските монарси в продължение на столетия, не е чужд на скандали, неудобни ситуации и бедствия, отбелязва Ройтерс. От развода и смъртта на първата съпруга на Чарлз, принцеса Даяна през 1997 г., което предизвика широко обществено недоволство, до протестите, предизвикани от по-малкия син на краля - принц Хари и американската му съпруга Меган, които се оттеглиха от официалните си роли и след това отправиха критики срещу британската монархия от САЩ, кралското семейство и преди е било в центъра на високопрофилни драми.

Но сегашната ситуация, в която висш член на кралското семейство се разследва и бе арестуван от полицията, няма прецедент досега и изправя британската монархия пред най-голямата заплаха, откакто великият чичо на Чарлз - крал Едуард Осми, се отказа от трона, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън през 1936 г., посочва Ройтерс.

„Това със сигурност е най-тежката криза от абдикацията му насам и е особено тежка, защото не е криза, върху която те могат да упражнят някакъв контрол“, каза бивш висш кралски помощник, който добре познава краля.

„Те заемаха в някаква степен отбранителна позиция през цялото време, защото трябваше да реагират на новопоявяващата се информация, а все още не знаят какво друго има в досиетата“, каза пред Ройтерс кралският помощник, който пожела анонимност.

Бившият принц вече бе лишен от титлите си

Ключовият въпрос за крал Чарлз Трети, за престолонаследника принц Уилям и за придворните им е дали скандалът около Андрю ще нанесе трайни и по-големи щети или просто ще засили натрупалото се негативно мнение, което повечето британци имаха за самия Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Кралското семейство вече изгони бившия принц, доколкото можеше, лишавайки го от всичките му титли, имението му и всякакви публични връзки със семейството.

Кралят, който все още се лекува от неуточнена форма на рак, както и кралица Камила заявиха, че мислите и съчувствието им са с жертвите на всякакви злоупотреби.

Принц Уилям и съпругата му Кейт казаха, че са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията в досиетата на Епстийн.

Откритото публично изявление на краля след ареста на брат му - „Нека да кажа ясно: законът трябва да следва пътя си“ - бе очевиден опит да се отиде още по-далеч.

„Институцията е предприела всички възможни стъпки, за да се дистанцира от него и от действията му“, посочи пред Ройтерс Джулиън Пейн, бивш шеф на връзките с обществеността на Чарлз.

„Надеждата е, че по този начин те могат да създадат ясно разграничение между активно работещите членове на кралското семейство и това, което правят от името на Обединеното кралство и другите страни по света, където той е крал, с този човек и неговите действия, за които те носят отговорност“, добави Пейн.

Кралското семейство продължава да бъде популярно

Последното проучване за популярност, проведено от социологическата агенция „ЮГов“ през януари, преди публикуването от американското правителство на милиони файлове, свързани с Епстийн, което предизвика разследване от британската полиция, показа, че само 3% от британците имат положително мнение за по-малкия брат на краля. Около 90% имат отрицателно мнение за Андрю.

Но останалата част от кралското семейство и самата британска монархия се ползват с много по-голямо уважение. Принц Уилям се ползва с положително мнение сред 77% от обществеността във Великобритания, а кралят има одобрението на 60% от британците, показва най-новото социологическо проучване.

Самата британска монархия, макар и да не е толкова популярна, колкото бе в миналото, която се бори да запази подкрепата на по-младите британци, все още се ползва с одобрението на достатъчно голямо мнозинство, отбелязва Ройтерс.

„Това е предизвикателство и то не се отразява добре на кралското семейство като цяло, но мисля, че ще оцелеят“, каза 59-годишният британски счетоводител Джереми Пол, отивайки на работа.

Смит от кампанията „Рипъблик“ смята обаче, че ще дойде „краят на играта“ за кралското семейство, ако полицейското разследване разкрие нещо, което подсказва, че крал Чарлз Трети или най-големият му син и престолонаследник - принц Уилям, са знаели повече за близките връзки на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Епстийн, и не са предприели действия.

Досега няма признаци, че това е така.

Обвиненията се отнасят до ролята на Андрю като търговски пратеник

Макар британското кралско семейство да се страхува от това, което още може да излезе наяве от досиетата на Епстийн, нищо не би могло да замеси ключовите фигури Чарлз и Уилям, каза бившият кралски помощник.

Андрю бе арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение при изпълнение на публична длъжност. Обвиненията срещу него са, че е изпратил поверителни правителствени документи на опозорения американски финансист Епстийн, когато е бил търговски пратеник.

Чарлз е предупреждавал по-малкия си брат да не поема търговската длъжност, за която сега е разследван, а Уилям няма време за чичо си, каза бившият кралски помощник. „Това не е от екзистенциално значение... Не мисля, че ще доведе до падане на монархията, но знам, че доста хора мислят за това“, добави той.

„Мисля, че това ще нанесе значителна вреда, която ще бъде доста трайна. Но смятам, че в лицето на краля и принца на Уелс има подходящите хора, които да поддържат и да възстановят достатъчно доверие и уважение“, заключи бившият помощник на британското кралско семейство./БТА