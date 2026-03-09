Джош Дюамел ще става баща на момиче

Джош Дюамел ще става татко за трети път! Съпругата му Одра Мари очаква второто им общо дете. 32-годишната моделка обяви щастливата новина в социалната мрежа Instagram.

Одра постна няколко черно-бели снимки в профила си. Тя позира по разкопчана бяла риза и показва наедрялото си коремче.

И разкрива какъв е полът на бебето. То е момиче.

Така Джош за първи път ще се сдобие с дъщеря.

"Добавяме малко момиче към нашата история... Ние нямаме търпение да се запознаем с теб", написа хубавицата към своята публикация.

