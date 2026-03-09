IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джош Дюамел ще става баща на момиче

Вече има двама сина

09.03.2026 | 18:13 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джош Дюамел ще става татко за трети път! Съпругата му Одра Мари очаква второто им общо дете. 32-годишната моделка обяви щастливата новина в социалната мрежа Instagram.

Одра постна няколко черно-бели снимки в профила си. Тя позира по разкопчана бяла риза и показва наедрялото си коремче.

И разкрива какъв е полът на бебето. То е момиче.

Така Джош за първи път ще се сдобие с дъщеря.

"Добавяме малко момиче към нашата история... Ние нямаме търпение да се запознаем с теб", написа хубавицата към своята публикация.

Тагове:

звезди Джош Дюамел бременност Одра Мари бебе дъщеря момиче
