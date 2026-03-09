IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж

На срещата утре ще присъства и енергийния министър Трайчо Трайков

09.03.2026 | 16:52 ч. 25
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Андрей Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия. Събитието ще се състои на 10 март в Париж.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет, се казва още от съобщението на Правителствената информационна служба.

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Гюров ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.
 

Андрей Гюров среща Париж ядрена енергия министър на енергетиката Трайчо Трайков
