Бащата на Сияна към политиците: Не може да върнем децата си, но ще ви спрем!

"Вие, противни политици, за кои се мислите", написа бащата на Сияна - Николай Попов, в пост във фейсбук.

Припомняме, че Николай Попов регистрира гражданското движение "Сияние" и обяви, че организацията ще участва в предстоящите парламентарни избори.

Впоследствие той разкри схема как се търгува коалиция. Попов влезe в полемика с Даниел Божилов, който го обвини, че е провалил коалиционно споразумение със Съюз директна демокрация за сметка на "Волт" на Настимир Ананиев и Маргарит Мицев. Божилов твърди още, че с действията си Попов е спрял три партии от участие в избори.

Николай Попов пък разказа какви са били предложенията към него.

"Никога не съм виждал този мазник Даниел Божилов, но за сметка на това той беше предложен от „колегите“ си от ПП Съюз директна демокрация за водач на листа. За да мога да се явя на избори, ми бяха поискани 75 000 евро и половината от избираемите места в листата на „Сияние“. От същите тези хора ми бяха предложени още две партии, които се оказаха бивши мандатоносители на Васил Божков – Черепа.

Ето и целият пост от днес:

"Пиша ви тези редове от гроба на детето ми.

Седнал безсилен да я извадя от там, където я пратихте.

Вие, противни политици за кои се мислите?

За Господ ли?

Ваше ли е правото да решавате кой как да променя собствената си съдба?

Собственото си бъдеще?

Кой къде да участва?

Вие, безхаберници мизерни, какво направихте за нас – жертвите на собствените ви безобразия?

Аз и всички зад мен сме вашето възмездие.

Вие пратихте децата ни в гробища – с кражби от пътищата, с лобита, с чадър над транспортни фирми и какво ли още не.

А сега изливате кофи с помия, защото властта ви е застрашена.

Нито ще ни купите.

Нито ще ни уплашите.

Не може да върнем децата си, но ще ви спрем.

Сипвайте още жлъч, още омраза.

Ние вече сме минали през най-страшното.

Ще минем и през вашата помия и мерзост.

Станахме и се изправихме. Превърнахме мъката в кауза и добрина.

А вие сте празни, бездушни, алчни и душевно мизерни, въпреки милионите, които обрахте.

Стигнахме дотук.

И ще стигнем до края.

За да не може повече да ни убивате, да крадете и да се гаврите с нас."