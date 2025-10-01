Тестват сирените за ранно предупреждение и системата BG-Alert от 11:00 часа

Днес от 11 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-Alert.

Чрез сирените ще бъдат излъчени "Национален сигнал за тревога" и "Национален сигнал за край на тревогата" на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора, както и общините в областите Видин, Перник и Ямбол, а също и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

Системата BG-Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език.

Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.