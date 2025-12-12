IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Гуен Стефани и Блейк Шелтън - много заети, но няма да се разделят

Двамата още са заедно

12.12.2025 | 22:03 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма проблеми в брака на Гуен Стефани и Блейк Шелтън, двамата просто са много заети и работохолици.

Певицата и музикантът не са забелязвани заедно от март и в последно време се появиха слухове, че се разделят. Но всъщност - звездите не се появяват публично заедно заради заетите си графици.

"Няма истина в слуховете за раздяла. Те просто жонглират с взискателни графици. Когато те са заедно, просто е толкова очевидно колко солидни са", издаде източник на "People".

Както при всяка двойка, и при тях има моменти, в които предпочитат повече да са заедно, но и такива, в които предпочитат повече да работят и са ориентирани към кариерите си.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Блейк Шелтън Гуен Стефани брак връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem