Гуен Стефани и Блейк Шелтън - много заети, но няма да се разделят

Няма проблеми в брака на Гуен Стефани и Блейк Шелтън, двамата просто са много заети и работохолици.

Певицата и музикантът не са забелязвани заедно от март и в последно време се появиха слухове, че се разделят. Но всъщност - звездите не се появяват публично заедно заради заетите си графици.

"Няма истина в слуховете за раздяла. Те просто жонглират с взискателни графици. Когато те са заедно, просто е толкова очевидно колко солидни са", издаде източник на "People".

Както при всяка двойка, и при тях има моменти, в които предпочитат повече да са заедно, но и такива, в които предпочитат повече да работят и са ориентирани към кариерите си.

