Тайното пропалестинско послание в коледната реклама на Disney ВИДЕО

Стрийминг платформата Disney+ е обвинена в политизиране на коледната си рекламна кампания, като е включила пропалестински символ в рекламите си.

Стикер с диня, който от десетилетия се използва като заместител на палестинското знаме, е показан на видно място на лаптоп, използван от тийнейджърка в рекламата. Disney настоява, че стикерът е избран на случаен принцип и не е политическо изявление, но политиците казват, че компанията има "сериозни въпроси, на които да отговори“.

Това е резултат от години на спорове в Disney относно предполагаема "пробудена програма“, включваща транссексуални герои в детски филми и римейк на Снежанка, който замени седемте джуджета с "магически същества“, пише The Telegraph.

Рекламата на Disney+, направена от лондонската рекламна агенция VCCP, е озаглавена "Живот, пълен с истории“ и представя малко момиченце, което израства, гледайки филми на Disney, и има дъщеря, която от своя страна се наслаждава на класически анимационни филми на Disney.

В една сцена главната героиня е показана в тийнейджърските си години, гледайки съдържание на Disney на лаптоп, върху който има два големи стикера – единият на Мики Маус, а другият на резен диня.

Емоджитата с дини се използват като съкращение за подкрепа на Палестина, защото цветовете на резен диня са същите като цветовете на палестинското знаме.

След шестдневната война през 1967 г. Израел криминализира показването на палестинското знаме, така че палестинците използваха динята, за да заобиколят забраната. Израелските власти отговориха, като заплашиха да конфискуват произведения на изкуството, които изобразяваха дини.

След терористичната атака на 7 октомври 2023 г. емоджитата с дини са политизирани и използвани в пропалестински протести. Хората, които искат да изразят солидарност с палестинците, използват емоджита с дини онлайн, за да заобиколят алгоритми, които цензурират думата Палестина или палестинското знаме.

Ричард Холдън, депутат от Консервативната партия и поддръжник на Консервативните приятели на Израел, каза: "Disney имат някои сериозни въпроси, на които да отговорят: или са се объркали сериозно с контрола на качеството, или дневният ред на "пробудените“ е толкова дълбок, че дори не забелязват кога разпространяват антиеврейска пропаганда.“

Лорд Пикълс, бившият специален пратеник на Обединеното кралство за въпросите след Холокоста, каза: "Готов съм да повярвам, че Disney е поставил този стикер в рекламата си на случаен принцип, но след като този случаен избор е бил направен, със сигурност, от всички хиляди хора, които Disney наема, някой е можел да посочи, че това е дълбоко противоречиво нещо, предвид ужасяващата история на Disney в опитите им да налагат социален стандарт на хората в продължение на години.

"Това е повече от жалко и няма да е нужно много, за да се замени с нещо друго, като например Доналд Дък", добавя Пикълс.

"Коледната реклама на Disney+ отбелязва емблематичното наследство на Disney в разказването на истории и трайното въздействие, което тези истории оказват върху живота на хората. Стикерът, показан в рекламата, е избран на случаен принцип и не е политическо изявление", каза говорител на стрийминг платформата.

Disney е чувствителна към обвиненията в антисемитизъм, откакто основателят ѝ Уолт Дисни е домакин на обиколка на студиото на Disney на Лени Рийфенщал, любимия режисьор на нацистка пропаганда на Адолф Хитлер, малко след "Кристалната нощ“ през 1938 г.

Disney е и член-основател на Филмовия алианс за запазване на американските идеали, който е обвинен в укриване на антисемити сред своите редици.

Поддръжниците на Уолт Дисни винаги са твърдяли, че той не е антисемит, позовавайки се на подкрепата му за създаването на Израел, използването на еврейски таланти като братята Шърман и големите благотворителни дарения за еврейски организации.

Последните му проблеми са съсредоточени върху обвинения в "работническа дейност“. През 2022 г. изтекло видео разкри, че президентът на компанията заявява целта си расови малцинства или ЛГБТ+ герои да съставляват половината от всички роли във филмите и предаванията на Disney.