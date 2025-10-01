IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора

Нужно е да гарантираме спокойните им старини, добави председателят на НС

01.10.2025 | 11:46 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

Българското общество е в дълг към възрастните хора и е нужно да положим допълнителни усилия за гарантиране на живота, здравето и спокойните им старини, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в поздрав по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври.

Нека пазим ценностите и възпитаваме младите на обич и уважение към по-възрастните, нека черпим от тяхната мъдрост и искрена човешка топлота, призовава председателят на парламента.  Киселова посочва, че грижата на държавата и обществото не може да бъде заменена от добрата дума, разбирането и зачитането на личното достойнство, които се дължат на възрастните хора.

Председателят на Народното събрание пожелава на възрастните хора да бъдат здрави, да се радват на съграденото от тях и да имат щастливи старини. “Уверявам Ви, че проблемите, пред които се изправяте ежедневно, са и ще продължат да бъдат важна част от дневния ред на парламента и народните представители ще ги разглеждат с грижа, разбиране и добронамереност”, посочва  Киселова. 

“Благодарим Ви за мъдростта, разбирането и търпението,” добавя председателят на 51-то НС.

Това се случи Dnes

Тагове:

Наталия Киселова НС председател възрастни хора грижа старини
